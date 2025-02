Julianne Moore ogorčena, Trumpova vlada pregleduje njeno otroško slikanico

Julianne Moore je šokiralo, ko je izvedela, da je Trumpova vlada eno izmed njenih knjig prepovedala v šolah, ki so pod okriljem ministrstva za obrambo in jih obiskujejo otroci ameriškega vojaškega osebja in zaposlenih v civilni obrambi. Zvezdnica je v objavi na Instagramu zapisala, da jo je novica resnično razžalostila. Ministrstvo za obrambo je po poročanju The Guardiana razposlalo obvestilo, v katerem je navedeno, da preučuje knjižnično gradivo, "ki je potencialno povezano z ideologijo spola" .

Knjiga Freckleface Strawberry je zgodba o dekletu, ki ne mara svojih peg, a se nauči živeti z njimi in je po seznamu, ki ga je pridobil Guardian , med knjigami, ki so bile uvrščene v splošno recenzijo. Vendar ni znano, ali je bila izbrana za nadaljnji pregled ali za umik. "To je knjiga, ki sem jo napisala za svoje otroke in za druge otroke, da bi jih spomnila, da se vsi borimo, vendar nas združujeta naša človečnost in naša skupnost," je dejal Moore.

Igralka je dejala, da je "še posebej osupla" nad novico, ker je ponosna diplomantka zdaj že zaprte Frankfurtske ameriške srednje šole pod okriljem ministrstva za obrambo, in dodala, da je njen oče vietnamski veteran, in je svojo kariero preživel v ameriški vojski. "Ne morem biti bolj ponosna nanj in na njegovo služenje naši državi. Žalosti me, da otroci, kot sem jaz, ki odraščajo s starši, ki služijo v vojski in obiskujejo šolo pod okriljem obrambnega ministrstva, ne bodo imeli dostopa do knjige, ki jo je napisal nekdo, čigar življenjska izkušnja je tako podobna njihovi. In ne morem si kaj, da se ne bi vprašala, kaj je v tej slikanici tako kontroverznega, da jo je ameriška vlada prepovedala."

Druge knjige, ki so del pregleda skladnosti, vključujejo No Truth Without Ruth avtorice Kathleen Krull o Ruth Bader Ginsburg, drugi ženski, ki je zasedla mesto na vrhovnem sodišču ZDA. Knjige, odstranjene s knjižnih polic, so bile prestavljene v "strokovno zbirko za evalvacijo", dostop do njih pa je omejen na strokovno osebje."Resnično sem užaloščena in nikoli si nisem mislila, da bom to videla v državi, kjer je svoboda govora in izražanja ustavna pravica," je dodal Moore.