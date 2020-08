Julianne Moore praznuje 17. obletnico poroke: Z nikomer drugim ne bi želela biti

Obletnico so jima pod fotografijo na Instagramu čestitali mnogi njeni hollywoodski prijatelji, med drugim tudi igralka in voditeljica Chelsea Handler , igralka Naomi Watts in avstralska igralka Rita Wilson .

Marca 2019 je Julianne za revijo People odkrito spregovorila za revijo People. Takrat je v intervjuju povedala:"Živimo v kulturi, ki narekuje, da se morap za kariero potruditi - moraš hoditi v šolo, dobiti službo. A ko pride do ljubezni, nam govorijo, da se nam bo zgodilo. Da nas bo zadela in to je to. Ne, to se zgodi v romantičnih komedijah. V resničnem življenju pa se moraš potruditi in imeti čas za ljubezen, vzeti si ga moraš. Ko najdeš svojo osebo, moraš vanjo vlagati. V osebo in v vajin odnos. To je ljubezen," je povedala Moore.

Moore in Freundlich sta se spoznala leta 1996 med snemanjem filma Vse ostane v družini, v katerem je Julianne igrala, Bart pa ga je režiral.