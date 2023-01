Julianne Moore: Zaradi rdečih las sem se počutila kot izobčenka

Julianne Moore je v intervjuju za The Times of London dejala, da ji je nekoč nekdo, ki je del zabavne industrije, dejal, da se mora potruditi, da bo lepša, na kar je odgovorila: "Ne vem, če znam." Igralka ni razkrila, o kom govori ali na kakšni poziciji je bila oseba, ki ji je to dejala. Dodala je, da se zaveda, da gre za industrijo, katere del je telesnost, a da sta lepota in izgled subjektivna.