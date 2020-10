Junak akcijskih filmov Jean-Claude Van Damme dopolnil 60 let

Zvezdnik se je leta 1960 rodil kot Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg belgijskima staršema v Bruslju. Po očetovi strani ima judovske korenine. Pot v slavo sta mu tlakovala učenje baleta in dvigovanje uteži. Tako je v 70. letih prejšnjega stoletja postal šampion v karateju in kikboksu, desetletje pozneje pa še eden glavnih zvezdnikov priljubljenih akcijskih filmov, v katerih so glavni junaki obvladali borilne veščine.

Videti ga je mogoče v filmih, kot so Krvavi šport(1988), Kickbokser(1989), Levjesrčni(1990), Maščevanje dvojčkov(1991), Univerzalni vojak(1992), Težak cilj (1993) in Varuh časa(1994). Kmalu je postal milijonar in se pridružil zvezdniškim kolegom tistega časa, kot so Sylvestr Stallone, Arnold Schwarzenegger in Steven Seagal.

Pozneje se je večina njegovih projektov namesto na filmskih platnih znašla zgolj na DVD-jih. Leta 2008 je posnel delno avtobiografski film – kriminalno komično dramo JCVD, v kateri se je zazrl v svoje življenje. Leta 2010 je zavrnil vlogo v filmu Plačanci, v katerem je Stallone zbral velika imena akcijskih filmov, kot so Schwarzenegger, Bruce Willis, Dolph Lundgren, Jet Li in Mickey Rourke. Van Damme se projektu ni želel pridružiti, ker se mu je njegova vloga zdela brez vsebine.