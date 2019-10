Junak filma E.T. vozil pod vplivom alkohola in zaspal za volanom

Igralec Henry Thomas , ki je leta 1982 kot 11-letni deček stopil v čevlje junaka Elliota v znanstveno-fantastičnem filmu E.T., je bil po poročanju tujih medijev aretiran. Policisti so mu odvzeli prostost, potem, ko so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola.

48-letnika je policijskim organom prijavil eden izmed udeležencev prometa, ki je opazil, da se je njegovo vozilo sredi križišča nenadoma ustavilo. Ko so policisti prispeli na kraj dogodka, so našli Thomasa v spečem položaju, zato so ga morali najprej zbuditi, nato pa so ga odpeljali na policijsko postajo.