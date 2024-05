Jurgen Klopp se vrača na Liverpoolov stadion: obiskal bo koncert Taylor Swift

Jurgen Klopp se je manj kot teden dni nazaj zadnjič sprehodil po zelenici stadiona Afield, domačega prizorišča njegovega dolgoletnega kluba Liverpool. Evforija med navijači, solze žalosti, ker jih zapušča njihov ljubi trener in čustva ob slovesnosti, ki so mu jo pripravili v mestu v zahvalo, se še niso polegli, pa je 56-letnik že najavil svojo vrnitev. Ne povsem dobesedno, le na stadion se bo vrnil veliko prej, kot so mnogi predvidevali. Zakaj?

OGLAS

Jurgen Klopp je bil glavni trener Liverpoola vse od leta 2015, v nedeljo pa se je zadnjič sprehodil po zelenici in svoje moštvo popeljal do zmage proti ekipi Wolverhampton. Sloviti trener se je namreč odločil, da se upokoji in se posveti družini.

Jurgen Klopp se bo udeležil koncerta Taylor Swift. FOTO: Profimedia - AP icon-expand

Evforija navijačev, solze ob slovesu in čustva ob slovesnosti, ki so ju 56-letniku v čast pripravili v Liverpoolu, se še niso polegla, pa je med ljubljenci nemškega trenerja ponovno završalo. Jurgen se bo namreč čez slab mesec dni, prej kot so pričakovali številni, vrnil na Anfield, stadion svojega nekdanjega moštva. A ne, ne vrača se v nogometne vode.