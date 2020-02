Jussie Smollett: Resnica je moja obramba. Vedo, da sem nedolžen

Jussie Smollett je na policiji pred letom dni prijavil, da je bil žrtev rasističnega in homofobnega napada, in sicer 29. januarja 2019 v bližini svojega stanovanja v Chicagu. Chicaška policija je primer preiskovala kot zločin iz sovraštva, vendar je pozneje dejala, da je igralec sam orkestriral incident. Zaradi tega je bil marca obtožen 16 kaznivih dejanj, vendar je državni odvetnik okrožja Cook Kim Foxx opustil vse obtožbe. Tožilci so medijem povedali, da bo Smollett plačal varščino in opravljal družbenokoristna dela.