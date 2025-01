Justin Baldoni: Blake mi je govorila, da bi moral razmisliti o operaciji nosu

Igralka Blake Lively in režiser ter igralec Justin Baldoni sta sodelovala pri snemanju filma Konča se z nama, ki je nastal po istoimenski knjižni predlogi pisateljice Colleen Hoover, a se je njun odnos, še preden se je projekt zaključil, zapletel in končal s pravnim sporom, v katerem tožita drug drugega. Ona njega za spolno nadlegovanje, on pa njo zaradi obrekovanja.

Potem ko je Blake Lively vložila tožbo zaradi spolnega nadlegovanja zoper soigralca in režiserja Justina Baldonija, je ta vrnil udarec s svojo tožbo, v kateri je tako njo kot njenega moža Ryana Reynoldsa obtožil izsiljevanja, obrekovanja in vdora v zasebnost, od zakoncev pa zahteva nekaj manj kot 400 milijonov evrov odškodnine.

V tožbi je razkril več podrobnosti odnosa s soigralko, med njimi tudi to, da se je Blake med snemanjem filma šalila na račun njegovega fizičnega videza, predvsem nosu."Lively je v nekem trenutku opustila značajske značilnosti in se začela šaliti o Baldonijevem nosu, čemur se je tudi in nasmejal in se pošalil, nato pa je Blake dejala, da bi moral razmisliti o plastični operaciji," je v tožbi zoper zvezdnico serije Opravljivka zapisal režiser, povzema Daily Mail.

V tožbi trdi še, da Baldoni ni nikoli na neprimeren način komentiral soigralkinega izgleda, temveč je bilo ravno obratno in je bila ona tista, ki se je norčevala iz njega. Oglasili so se tudi njeni odvetniki "Ta zadnja tožba Justina Baldonija, studia Wayfarer in njihovih sodelavcev je le še eno poglavje v knjigi zlorabe. To je zgodba, ki je prisotna že dolgo: ženska se javi s konkretnimi dokazi o spolnem nadlegovanju, nasilnež pa skuša obrniti stvari," so za Page Six v izjavi povedali odvetniki Blake Lively.

