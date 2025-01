Justin Baldoni proti Blake Lively: v tožbo vključil še Reynoldsa in Swift

Pred približno mesecem dni je tožbo proti Justinu Baldoniju na sodišče zaradi spolnega nadlegovanja in blatenja dobrega imena v javnosti vložila Blake Lively, zdaj pa režiser vrača udarec. 40-letnik pa poleg nekdanje soigralke iz filma Konča se z nama, na snemanju katerega se je njun spor sploh začel, toži še njenega moža Ryana Reynoldsa in celo njeno dobro prijateljico Taylor Swift. Česa vse jih Justin obtožuje?

OGLAS

Po mesecu dni se je Justin Baldoni odločil, da tudi on vloži tožbo proti Blake Lively. Zvezdnica je namreč konec decembra proti njemu vložila dokumente, v katerih ga obtožuje tako spolnega nadlegovanja, blatenja dobrega imena kot tudi povzročanja čustvene stiske, zdaj pa se je režiser odločil dokazati, da tudi ona ni nedolžna. V tožbi naj bi zahteval odškodnino 400 milijonov dolarjev oziroma okoli 390 milijonov evrov.

Justin Baldoni in Blake Lively na snemanju filma. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji soigralki iz filma Končna se z nama, na snemanju katerega se je začel njun spor, očita obrekovanje in izsiljevanje, pri katerem je sodeloval celo njen mož Ryan Reynolds. Prav zato je v tožbi omenjen tudi on. 40-letnik trdi, da je zvezdnica svojega moža namerno zahtevala pri snovanju filma, da bi prevzel nadzor nad produkcijo. "Baldoni je bil povabljen v njuno hišo v New Yorku, kjer sta se zakonca dobivala s prijatelji in spreminjala scenarij filma," je zapisano v tožbi.

Režiserja njune spremembe pri scenariju sprva niso motile. Po poročanju PageSix je celo pohvalil prizor na strehi, ki sta ga Blake in Ryan priredila. Takrat med njima še naj ne bi prišlo do nesoglasij okoli filma. Pri tem delu tožbe pa ni omenjen le Reynolds, ampak celo igralkina prijateljica Taylor Swift, ki naj bi prav tako sodelovala pri spreminjanju scenarija. Lively je bila nad njunimi idejami navdušena. "Imam takšno srečo, da ju imam kot ustvarjalni barometer," naj bi dejala igralka in ju imenovala celo 'zmaja', ki jo ščitita v vojni.

Blake Lively in Taylor Swift sta zelo dobri prijateljici. FOTO: Profimedia icon-expand

V Baldonijevi tožbi so odvetniki sedaj zapisali, da se je režiser čutil dolžnega pohvaliti sodelovanje Reynoldsa in Swift pri scenariju, čeprav v resnici ni želel sprememb pri filmu. "Ni več sodeloval le z Lively, ampak kar naenkrat še z dvema njenima zaveznikoma, ki sta povrh vsega še dva najvplivnejših in najbogatejših zvezdnikov na svetu, zato se nista bala stvari vzeti v svoje roke," je zapisano v tožbi.

V nadaljevanju tožbe je Blake obtožena tudi vključevanja v produkcijo filma na vsiljiv način, ki ni bil del njene pogodbe. Vtikala naj bi se celo v izbor oblačil svojega lika, za kar so načeloma zadolženi drugi. Med drugim so v dokumentih obravnavane tudi obtožbe, ki jih je igralka pred mesecem dni očitala režiserju. Na obtožbo o Baldonijevih težavah z odvisnostjo od pornografije je pojasnjeno, da je Blake le svetoval, saj naj bi mu dejala, da nikoli ni videla pornografskih vsebin. Obenem zavrača tudi obtožbe o nespoštovanju zasebnosti, ko je zvezdnica dojila svojega otroka in uporabi ponižujočih komentarjev.

Ryan Reynolds se je intenzivno vključeval v nastajanje filma, kar je zmotilo režiserja. FOTO: Profimedia icon-expand

Med enega bolj kritičnih dogodkov samega snemanja režiser uvršča tudi prisotnost Reynoldsa na sestankih. Igralec naj bi se na enem od njih vedel zelo agresivno, saj je bil jezen nanj, od njega pa naj bi zahteval tudi opravičilo do svoje žene za dejanja, ki se nikoli niso zgodila. Odvetniki trdijo tudi, da sta bila nad igralčevim vedenjem šokirana celo producent in predstavnik studia, v katerem so snemali.