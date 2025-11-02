Justin Baldoni se ni odločil za nadaljevanje tožbe proti Blake Lively

Potem ko je newyorški sodnik Lewis Liman junija zavrnil tožbo igralca Justina Baldonija , ki je od Blake Lively in njenega moža Ryana Reynoldsa zahteval skoraj 352 milijonov evrov odškodnine zaradi obrekovanja, se je tožba igralca proti igralki končala.

Baldoni je namreč zamudil rok, da bi spremenil vsebino tožbe, s čimer se ni odločil nadaljevati pravnega spora. To bi moral storiti do 17. junija, primer pa so zaprli v petek.

Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil potem, ko ga je ona lani obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma Konča se z nama in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. V tožbi je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil lažne narative, da jo je nadlegoval in njeno ime blatil v javnosti.

Omenjena tožba Lively proti Baldoniju ob tem še ostaja odprta. Javni sodni proces se bo na sodišču začel marca 2026.