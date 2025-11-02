Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Justin Baldoni se ni odločil za nadaljevanje tožbe proti Blake Lively

New York, 02. 11. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
0

V petek so zaključili primer tožbe Justina Baldonija proti Blake Lively zaradi obrekovanja. Kot poroča Rolling Stone, se Baldoni po junijski zavrnitvi tožbe ni odločil za dopolnitev tožbe ali za pritožbo. Kljub temu pa še naprej ostaja odprta tožba Lively proti Baldoniju zaradi spolnega nadlegovanja.

Potem ko je newyorški sodnik Lewis Liman junija zavrnil tožbo igralca Justina Baldonija, ki je od Blake Lively in njenega moža Ryana Reynoldsa zahteval skoraj 352 milijonov evrov odškodnine zaradi obrekovanja, se je tožba igralca proti igralki končala.

Justin Baldoni in Blake Lively
Justin Baldoni in Blake Lively FOTO: Profimedia

Baldoni je namreč zamudil rok, da bi spremenil vsebino tožbe, s čimer se ni odločil nadaljevati pravnega spora. To bi moral storiti do 17. junija, primer pa so zaprli v petek.

Baldoni je tožbo zoper soigralko Lively vložil potem, ko ga je ona lani obtožila spolnega nadlegovanja na prizorišču snemanja filma Konča se z nama in načrtnega blatenja njenega imena v javnosti. V tožbi je trdil, da je igralka ukradla film, ko je grozila, da ga ne bo promovirala, njo in nekatere druge pa je obtožil lažne narative, da jo je nadlegoval in njeno ime blatil v javnosti. 

Omenjena tožba Lively proti Baldoniju ob tem še ostaja odprta. Javni sodni proces se bo na sodišču začel marca 2026.

justin baldoni blake lively sojenje
Naslednji članek

Katy Perry še z besedami potrdila zvezo: 'Z nekom drugim hodim'

SORODNI ČLANKI

Želel je vročiti sodne dokumente Taylor Swift, pa so ga aretirali

Blake Lively kljub sodni drami znova pred kamere

Sporočila med Taylor Swift in Blake Lively bi lahko javno objavili

Sodnik zavrnil Baldonijevo milijonsko tožbo obrekovanja zoper Blake Lively

Taylor Swift pozvali na sodišče: 'Gre zgolj za pritegnitev javnosti'

Justin Baldoni priznal, da je izmučen zaradi spora z Blake Lively

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330