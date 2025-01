Justin Baldoni v večmilijonsko tožbo zoper New York Times

Justin Baldoni je skupaj z devetimi drugimi tožniki, med katerimi so njegovo produkcijsko podjetje, poslovni partnerji in ekipa, ki skrbi za odnose z javnostmi, zoper časopisno hišo New York Times vložil tožbo, v kateri zahteva 250 milijonov evrov odškodnine, ker so objavili zgodbo igralke Blake Lively . Ta trdi, da jo je Baldoni spolno nadlegoval med snemanjem filma Konča se z nama, 40-letnik, ki obtožbe zavrača, pa v svoji tožbi medij obtožuje klevetanja, vdora v zasebnost, goljufije in kršenja implicitne pogodbe.

New York Times je o zvezdničini zgodbi poročal v daljšem članku potem, ko je ta vložila civilno tožbo zoper igralca, tožniki, med katerimi so poleg Baldonija še producenti filma Jamey Heath, Steve Sarowitz in Jed Wallace ter publicistki Melissa Nathan in Jennifer Abel, pa trdijo, da so novinarji priredili kontekst in dejstva, o katerih so poročali v članku, s katerimi so zavajali javnost.

New York Times obtožbe zanika in trdi, da je bilo poročanje natančno in odgovorno, a tožniki vztrajajo: "Osrednja teza članka, ki je razvidna že v obrekljivem naslovu, namenjenem takojšnjemu zavajanju bralca, je, da so tožniki orkestrirali povračilno kampanjo odnosov z javnostmi proti Lively, ker je ta javno spregovorila o spolnem nadlegovanju, kar je lažna premisa in se jo z lahkoto dokaže."