Justin Bieber: Če poželjivo misliš na drugo žensko, je to že varanje

Los Angeles, 02. 11. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 14 minutami

Justin Bieber je znova poskrbel za izjavo, s katero je pritegnil pozornost javnosti. Po njegovem mnenju se poželjiva misel na drugo žensko že šteje kot varanje. Njegovo razmišljanje so oboževalke in oboževalci sprejeli z mešanim odzivom.

Justin Bieber, ki v zadnjih mesecih pogosto poskrbi za izjave in dejanja, ki dvignejo marsikatero obrv, je tokrat delil svoj pogled na varanje. "Če na drugo žensko samo pomisliš poželjivo, je to enako, kot če bi to dejansko storil," je dejal 31-letnik.

Justin Bieber
Justin Bieber FOTO: AP

Med oddajanjem v živo na platformi Twitch je ob tem dodal še, da če do nekoga nastopiš z jezo, "je enako, kot če bi ga ubil".

Njegove izjave so naletele na mešane odzive. "To je tako napačno razmišljanje za katerokoli stvar v življenju, saj ne moreš nadzorovati svojih misli. Če bi to uresničil, bi bilo narobe, ampak misel pa ne pomeni ničesar," je eden od uporabnikov zapisal na družbenem omrežju X.

Zakon Justina in njegove žene Hailey Bieber, ki sta ga sklenila leta 2018, je že več mesecev pod drobnogledom njunih oboževalcev in oboževalk. Justin namreč pogosto razdeli splet s podobnimi izjavami, pred časom pa so se prav tako pojavila namigovanja, da naj bi bila njuna zveza v težavah.

