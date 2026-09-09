Justin Bieber delil družinske utrinke z ženo Hailey in dveletnim sinom

Justin Bieber je na družbenih omrežjih delil nove družinske utrinke z 29-letno ženo Hailey Bieber in njunim dveletnim sinom Jackom Bluesom. Serijo fotografij je začel s sproščenim selfijem s Hailey, ki je nosila črno kapo z napisom Yukon, s čimer se je poklonila istoimenski Justinovi uspešnici. Na naslednji fotografiji je mogoče pevca videti od zadaj, medtem ko v eni roki drži sina Jacka, v drugi pa ledeno kavo. Na drugih fotografijah je 32-letni zvezdnik ujel še nekaj sproščenih družinskih trenutkov. S sinom se crklja na kavču, objavil pa je tudi še en selfi s Hailey. Serijo fotografij je sklenil nekoliko drugače – s fotografijo palice za golf, obdane s številnimi žogicami, s čimer je znova pokazal svojo ljubezen do tega športa.

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Družinski utrinki prihajajo le nekaj tednov po tem, ko sta Justin in Hailey praznovala Jackov drugi rojstni dan. Malček je 22. avgusta dopolnil dve leti, ponosna mama pa je ob tej priložnosti pokazala posebno rojstnodnevno presenečenje. Manekenka je sinu za zajtrk pripravila palačinke v obliki miške, okrašene z obilico stepene smetane in rožnatimi svečkami. Ob fotografiji je predvajala moževo pesem Everything Hallelujah in preprosto zapisala številko "2" ter dodala srce.

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Justin je sicer v zadnjem obdobju večkrat ponudil manjše vpoglede v odnos s sinom. Poleti je med drugim pokazal, da z Jackom že deli tudi svojo veliko ljubezen do hokeja. Pevec, ki je dolgoletni navijač ekipe Toronto Maple Leafs, je objavil fotografijo sina v majhnem dresu ekipe z imenom njenega kapetana Austona Matthewsa. Fotografija ni ostala neopažena niti pri hokejistu, ki se je na objavo odzval z modrim srcem, oglasila pa se je tudi uradna stran ekipe.