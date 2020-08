Justin Bieber delil fotografije s posebnega dogodka: z ženo sta se krstila

"To je bil eden od najbolj posebnih trenutkov mojega življenja. S prijatelji in družino sva izpovedala svojo ljubezen in zaupanje do Jezusa," je še dodal priljubljeni zvezdnik.

Religija je bila od nekdaj zelo velik del skupnega življenja Justina in Hailey. Prvič sta se spoznala kot otroka leta 2009, ponovno pa sta se srečala nekaj let pozneje v cerkvi Hillsong v New Yorku. Julija 2018 sta se na Bahamih zaročila, poročila pa sta se le dva meseca kasneje na skrivni ceremoniji v New Yorku. Septembra 2019 sta priredila večjo poročno slovesnost v Južni Karolini.