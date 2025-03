Justin Bieber delil več utrinkov s svojim sinom

Pevec Justin Bieber je na družbenih omrežjih delil nekaj utrinkov s svojim sinom Jackom Bluesom. Objavil je namreč galerijo, v kateri so tri fotografije pevca in njegovega sina. Na prvi Jack Blues in Justin ležita na kamnitih tleh, na ostalih dveh fotografijah pa je videti Bieberja na video klicu s sinom. V galerijo je vključil tudi fotografijo pokojnega raperja Tupaca. Mnogi so bili sicer kritični, da je pevec na družbenih omrežjih objavil golega sina.