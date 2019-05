Justin Bieber delil zaskrbljujoč zapis na Instagramu

25-letni glasbenik Justin Bieber je že približno devet mesecev poročen z 22-letno manekenko Hailey Baldwin , s katero je pred dobrimi tremi meseci v intervjuju za revijo Vogue spregovoril o zakonskih radostih in odločitvi za njun predporočni celibat. Čeprav sta zakonca v intervjuju pustila vtis dobro usklajenega in zaljubljenega para, je Bieber kmalu zatem priznal, da je depresiven in tesnoben. Težave z duševnim zdravjem so se kmalu pokazale tudi navzven, saj so ga fotografi kar nekajkrat ujeli z vidnimi izpuščaji in z daljšo, popolnoma neurejeno pričesko, kar pa je v skoraj popolnem nasprotju z njegovim prepoznavnim modnim slogom.

Zapisu, ki je zaskrbel mnoge in s katerim je namignil, da je njegov zakon morda res trčil ob oviro, je dodal priznanje: ''Nisem sprejel resnice o sebi in nisem verjel, da sem ljubljen, nisem verjel, da mi je oproščeno ... In vse to je bilo tako težko sprejeti.''

''Ne odnehajte se boriti za tisto, kar imate radi in tiste, ki jih ljubite ... Ne dovolite strahu in anksioznosti, da vas premagata. Bog nam ni dal duha, polnega strahu, temveč ljubezni in zvenečega uma.''

V nadaljevanju zapisa se je dotaknil svojega odnosa z bogom in ljudmi, ki so ga v preteklosti izdali: ''Osramočen sem in žalosten zaradi vseh ljudi, ki so me v preteklosti izdali. Jezus mi je podaril svobodo in moja želja po spoznavanju njegovega karakterja bo ostala nepresahljiva. On je za vedno bog! Pred njim se nikoli ne bom bal pokazati svoje ranljivosti. 'Pridite k meni, vsi tisti, ki ste utrujeni in obremenjeni in dal vam bom počitek'. To so Jezusove besede!'' Čeprav nikomur ni popolnoma jasno, kaj se dogaja z Justinom, njegovim zakonom in kariero, se velika večina strinja, da takšnih zapisov od njega niso vajeni.

Glasbenik, ki je, kot kaže, za svoje duševne težave znova poiskal oporo v veri, se je pred kratkim brez dlake na jeziku obregnil ob enega največjih raperskih imen ameriške glasbene industrije – Eminema. Temu je sicer pripisal zasluge in pohvale za njegovo bogato in kreativno glasbeno kariero, a je obenem poudaril, da se mu ne zdi primerno, ker v svojih skladbah napada 'novodobne' raperje. V svoji Instagram zgodbi je ob tem izpostavil: ''Rad imam Eminema, a mi ni všeč njegovo kritiziranje modernih raperjev. Meni so všeč. Mislim, da Eminem te glasbe enostavno ne razume.''