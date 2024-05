Justin Bieber in Hailey Bieber pričakujeta prvega otroka

Par se je poročil septembra 2018 v New Yorku le dva meseca po zaroki. Kasneje sta praznovala z večjo slovesnostjo z družino in prijatelji, izmenjala sta si zaobljube in poročne prstane, medtem ko je v Južni Karolini za njima zahajalo sonce. Oktobra se je Hailey pojavila na naslovnici GQ Hype in obravnavala govorice o svoji nosečnosti ter komentirala, ali so vplivale nanjo ali ne. "Pred kratkim so vsi govorili: 'O moj bog, noseča je', in to se mi je že večkrat zgodilo," je povedala za revijo. "Žalostno je, prekleto, ne morem biti enkrat napihnjena in ne biti noseča? Bila bi laž, če bi si rekla: 'Oh ja, vseeno mi je. Ko bo prišel dan, da bo to res, boš ti, ti na internetu, zadnji izvedel," je odkrito dodala.