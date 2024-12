Justin Bieber: Kako lahko resnično verjamem, da je Jezus z menoj?

"Kako lahko resnično verjamem, da je Jezus z menoj? No, zame je to preprosto njegova dobrota, ki me vedno znova prepričuje. Vsakič, ko sem mislil, da me ne bo podprl, se je pojavil. Prepričan sem, da je njegova popolna, potrpežljiva prisotnost ta, ki me vodi, usmerja in spremlja vse dni mojega življenja ter mi pomaga, zdravi in obnavlja vse, kar je sovražnik skušal uničiti in ukrasti," je zapisal zvezdnik.

Pevec je sporočilo delil nekaj mesecev po tem, ko so tuji mediji poročali, da se zvezdnik po aretaciji Combsa spopada z duševnimi težavami. Oktobra je več virov blizu Bieberja za Us Weekly povedalo, da je psihično v težkem položaju zaradi svoje zgodovine z ustanoviteljem založbe Bad Boy Records in da se je težko soočil z novicami, ki so šokirale javnost. Bieber je namreč v najstniških letih dlje časa sodeloval z Diddyjem.