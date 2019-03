Justin Bieber 'kriv' za zaprtje priljubljenega kanjona na Islandiji

"Zdaj je prepozno za opravičilo," se na spletu šalijo mnogi (pevec Justin Bieber ima tudi pesem z naslovom Sorry – oprosti), ko so slišali novico, da se islandska agencija za okolje odločila, da bo do junija zaprla eno od zelo priljubljenih turističnih točk, kanjon Fjaðrárgljúfurin to zaradi Bieberja. Zvezdnik je namreč tam leta 2015 posnel videospot za pesem I’ll Show You in s tem sprožil veliko zanimanje za ta čudovit naravni biser.

Impresiven kanjon, ki je od Reykjavíka oddaljen 250 kilometrov je namreč postal 'tarča' turistov, in to ravno zaradi Bieberjevega videospota. "Kanjon ni bil svetovno poznan. Poznali so ga Islandci. Odkar pa je izšel Bieberjev videospot, se je izredno povečalo število turistov," je medijem dejal predstavnik agencije ter dodal, da je število obiskovalcev povečalo za kar 50 do 80 odstotkov. Tako naj bi leta 2017 kanjon obiskalo okoli 150 tisoč turistov, leto kasneje pa je tja prišlo že več kot 282 tisoč turistov. Agencija za okolje se je tako odločila za drastičen ukrep, do junija bo kanjon zaprt za javnost, kajti v času taljenja ledu so poti zelo blatne in posledično neprehodne. A turistov to ni ustavilo, ker so iskali druge prehode, pa so s tem uničevali lokalno rastlinje.

Bieberjev videospot iz 2015 ima trenutno na YouTubu več kot 440 milijonov ogledov.