Justin Bieber na fotografiji skupaj s sestrami in bratom

Oče zvezdnika Justina Bieberja je na Instagramu delil fotografijo svojih petih otrok, na kateri je tudi Justin. Pod njo je zapisal: "Moja ekipa." Poleg 31-letnika so na fotografiji še zvezdnikove sestre Bay, Jazmyn in Allie ter brat Jaxon. Videti je, da so nasmejani in objeti.