Justin Bieber na razstrupljanju, oboževalci: Ostani zdrav in srečen

Justin Bieber že več mesecev razburja s svojim neprimernim obnašanjem, njegove oboževalce pa skrbi, da je zvezdnik podlegel zasvojenosti, k čemur je pripomogel tudi sam, saj je na družbenih omrežjih delil posnetke in fotografije, na katerih pije alkoholne pijače in kadi zvitke marihuane. Vsemu temu je morda sedaj naredil konec, saj je z zadnjo objavo sporočil, da je na razstrupljanju, pri tem pa so ga podprli tudi sledilci.

Pevec Justin Bieber je prejel številne komentarje spodbude in podpore, ko je na družbenem omrežju objavil nekaj svojih fotografij, na katerih je viden znoj na njegovem zardelem obrazu, ob njih pa pripisal, da je na razstrupljanju. Kljub temu da zvezdnik ni podal več informacij o tem, zakaj in kako svoje telo čisti toksinov, pa so mu podporo izrazili številni sledilci.

"Dobro zate, partner! Vsi želimo videti, da ti gre dobro," je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Prosim, ostani zdrav in srečen!" Tretji mu je sporočil: "Rad te imam, stari. Bori se še naprej!" Četrti pa je dodal: "Zmoreš to! Kar tako naprej!" Zvezdnik se že več mesecev bori z govoricami, da ima težave z odvisnostjo od drog, kar pa je njegov tiskovni predstavnik zanikal. Ta je pred skoraj pol leta za TMZ povedal, da so govorice o Justinovem duševnem in fizičnem zdravju izčrpavajoče in ponižujoče, kljub očitnemu pa so ljudje po njegovem mnenju nagnjeni k negativnemu razmišljanju, zlonamernosti in privoščljivosti.

Dodal je, da je 31-letnik dobrega zdravja, zanikal pa je tudi zakonske težave, v katerih naj bi se znašel pevčev zakon z manekenko in podjetnico Hailey Baldwin, s katero sta se avgusta 2024 razveselila prvorojenca Jacka. Poleg zakonskih težav in težav z odvisnostjo naj bi zvezdnik zapadel tudi v finančne težave. Kot je pred mesecem za Entertainment Tonight povedal vir blizu zakoncev, naj bi Justina 28-letna soproga jezila s svojim obnašanjem, ker naj bi bila po pevčevem mnenju zelo površinska in obremenjena s tem, kako javnost vidi njun odnos. On pa ni edini, ki ni zadovoljen z njunim zakonom. Kot je še razkril vir, naj bi Hailey morilo moževo pomanjkanje motivacije.