Justin Bieber naj bi bil tik pred bankrotom

Že dlje časa njegovi znanci in nekdanji prijatelji poročajo, da se Justin sooča z ogromnimi težavami, zdaj pa so za TMZ razkrili, da naj bi bil leta 2022 na robu bankrota in da ga je to tako obremenjevalo, da je čutil potrebo, da mora prodati pravice za svojo glasbo.

Nad tem menda ni bil navdušen njegov nekdanji menedžer Scooter Braun, ki naj bi mu skušal dopovedati, da je to slaba ideja, saj je še vedno izjemno mlad in ima pred sabo dolgo kariero. Predlagal naj bi mu, da naj počaka vsaj do januarja 2023, da dobi davčno olajšavo ... vendar Justin ni želel čakati in je glasbeni katalog na koncu tudi prodal. V preteklosti je ogromno umetnikov že prodalo svoje kataloge, vendar je Justin daleč najmlajši, ki je to storil. Dokumentarec govori tudi o njegovem zakonu, cerkvi, zakonu in duševnem zdravju, s katerim naj bi imel v zadnjem času ogromno težav.