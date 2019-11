Justin Bieber namignil na povečanje družine

25-letni glasbenik Justin Bieber se je kmalu po praznovanju ženinega 23. rojstnega dne javnosti pokazal s spremenjeno pričesko. Fotografi so ga ujeli s svetlo roza barvo las, svoje odločitve za spremembo videza pa zaenkrat ni komentiral. Po pisanju tujih medijev je Hailey svoj prehod v 24. leto starosti praznovala na romantičen način: z Justinom sta si privoščila večerjo v priljubljeni malibujski restavraciji Nobu.

Po intimni večerji sta nadaljevala s praznovanjem v sproščenem vzdušju svojega doma, kjer je Justin posnel tudi video, s katerim se je kasneje poklonil svoji soprogi. Med lepimi željami in besedami občudovanja je pristal tudi namig, da utegneta s Hailey kmalu povečati svojo družino. 25-letnik je namreč zapisal:''Zaradi tebe si želim biti vsak dan boljši! Način, na katerega živiš svoje življenje, se mi zdi tako privlačen. Vzburjaš me na vseh področjih ... Naslednjo sezono so na vrsti otroci.''

Svoji soprogi je poleg posvetila in romantične večerje podaril tudi razkošno žensko uro, ki jo je objavil tud na svojem Instagram profilu. Objavljen videoposnetek je pospremil s komentarjem: ''Za mojo ženo le najboljše.''