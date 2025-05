Justin Bieber: Nenamerno sem prizadel druge

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot je zapisal, se enega dne zbudi navdan z optimizmom, spet drugega dne pa ga preveva pesimizem. "Ne morem nadzirati tega, kako se bom počutil," je dejal. Po njegovih besedah za svoje občutke kdaj krivi tudi boga, 'namesto da bi prosil za pomoč'. "Res prosim boga, da mi pomaga v ljudeh videti najbolje," je dejal.

Kot je poudaril, se na čase počuti kot sebičnež, ki je 'nenamerno škodoval drugim'. "Sem le povprečen fant z napakami. Naredil sem stvari, ki so prizadele druge. Še vedno počnem in govorim stvari, ki nenamerno prizadenejo druge. Vendar sem se danes zjutraj zbudil z novo priložnostjo, da danes zrastem in ne bom tako sebičen," je še rekel.

Bieber se je v zadnjem času umaknil iz javnega življenja. Že nekaj časa ne nastopa in izdaja nove glasbe, prav tako se v začetku tedna z ženo Hailey Bieber ni udeležil dogodka Met Gala.