Justin Bieber nima telefona: Nikomur nisem dolžan polagati računov

Priljubljeni kanadski pevec Justin Bieber pravi, da nikomur ni dolžan pojasnjevati svoje odločitve. Med drugim je dodal, da mu je odsotnost mobilnega telefona pomagala, da je v življenju postavil določene meje in da je postal odločnejši glede tega, s kom želi ostati v stikih.

"Vsekakor sem se naučil postavljati meje in preprosto se mi zdi, da nikomur nisem nič dolžan," je povedal za Billboard.

"To mi je pomagalo, da preprosto rečem ne in da sem pri svojih odločitvah trdno odločen. Vem, da si moje srce želi, da pomagam drugim, vendar ne morem vsega naenkrat. Hočem, vendar to ni mogoče,"je še dodal.