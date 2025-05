Justin Bieber: Nisem bil žrtev Seana Diddyja Combsa

OGLAS

Justin Bieber ni žrtev svojega nekdanjega prijatelja Seana Diddyja Combsa. "Čeprav Justin ni med žrtvami Seana Combsa, obstajajo posamezniki, ki jih je resnično prizadel," je v četrtek za Page Six povedal predstavnik pevca. "Preusmerjanje pozornosti s te resničnosti odvrača od pravičnosti, ki si jo te žrtve upravičeno zaslužijo," je dodal po poročanju TMZ-ja.

Sean Diddy Combs in Justin Bieber. FOTO: Profimedia icon-expand

Bieberjevi oboževalci so namreč dlje časa špekulirali, da je bil zdaj 31-letni pevec v preteklosti morda žrtev zloglasnega glasbenega producenta, ki se trenutno zagovarja na sodišču. Tožilstvo trdi, da je Combs vodil kriminalno združbo, ki je ženske zlorabljala, jim grozila in jih silila v spolne orgije s prostituti. Po Diddyjevi aretaciji so po spletu znova zaokrožili videoposnetki dvojice, ki govori o tem, da bo takrat 15-letni Bieber preživel 48 ur pri glasbeniku. V enem izmed posnetkov mu je Combs takrat tudi dejal, naj podrobnosti njunega druženja ostanejo skrivnost. "Kje se druživa in kaj počneva, ne moreva zares razkriti, a to so vsekakor sanje 15-letnika," je v posnetku povedal zdaj 55-letni Combs.

Zvezdnika sta se pred leti družila. FOTO: Profimedia icon-expand

Ustanovitelj založbe Bad Boy Records je gledalcem takrat dejal, da je Bieber podpisal pogodbo z Usherjem, za katerega je Diddy pridobil zakonito skrbništvo, ko je imel Usher 16 let. "Nimam zakonitega skrbništva nad njim [Bieberjem], a naslednjih 48 ur je z mano," je dejal Combs in dodal: "Popolnoma noro bo." Mnogi so pričakovali, da bo Bieber spregovoril, ko je bil Combs aretiran, vendar so viri blizu zvezdniku za People povedali, da je bil osredotočen na svojega sina Jacka Bluesa in ženo Hailey Bieber.