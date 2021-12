Justin Bieber o novem oglasu za modno znamko Balenciaga: To je moda, srček

Justin Bieber ni samo pevec – je tudi velik modni navdušenec, ki pogosto sodeluje z velikimi imeni modne industrije. V novem oglasu, ki ga je posnel za Balenciago, je poziral v dolgem črnem plašču, ki spominja na duhovniško haljo, in v škornjih kvadratne oblike. Zvezdnik je fotografijo delil na družbenem omrežju Instagram in takoj je sprožila val odzivov.

Justin Bieber je v novem oglasu modne znamke Balenciaga skorajda neprepoznaven. 27-letni zvezdnik je poziral v dolgem črnem plašču, ki spominja na duhovniško obleko, njegov resni izraz na obrazu pa celotni podobi dodaja posebno ostrino. Zvezdnikova oprava vključuje še robustno obutev kvadrataste oblike, okrog vratu pa nosi verigo s ključi. Fotografija je na družbenem omrežju sprožila val odzivov.

icon-expand Justin Bieber FOTO: Instagram

"To je moda, srček," je ob fotografiji, čez katero je v velikih črkah izpisano ime Balenciaga, zapisal Bieber. Pod oglasnim posnetkom se je takoj zvrstila množica komentarjev. Oboževalci so ga med drugim imenovali 'pastor Bieber', 'oče Bieber' in 'cukrček', med komentarji so bili tudi taki, ki so njegov modno ozaveščeni videz primerjali z odejo, spet drugim pa se je zdel preprosto lep.

Zvezdnik ni prvič pritegnil pozornosti z oglasom za to prestižno modno znamko. Julija je vzbujal pozornost z uličnim stilom, ki je vključeval črno usnjeno jakno, oblečeno čez črn pulover in črne hlače, videz pa so dopolnjevale bele nogavice in sivo-rdeče superge. V rokah je imel črno torbo. Tudi septembra je poziral za Balenciago – takrat je črnemu puloverju in črnim hlačam dodal jakno iz džinsa, pod modro-belimi supergami pa je nosil bele nogavice. Celoten videz je zaokrožil z ogromno črno torbo.

