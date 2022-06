Justin Bieber o okrevanju: Vsak dan je bolje

Zvezdnik je s svojimi oboževalci delil veselo novico, da se njegovo zdravstveno stanje izboljšuje. Na družbenem omrežju Instagram je zapisal: "Z vami sem želel deliti novice o svojem zdravstvenem stanju. Vsak dan je bolje, kljub nelagodju pa sem našel tolažbo v tistem, ki me je oblikoval in me pozna. To je opomin, da me pozna bolje od vseh, pozna moje najtemnejše dele, za katere ne želim, da bi jih poznal še kdo drug, in me vedno znova sprejema odprtih rok. Pogled s te strani mi daje moč v teh težkih časih. Vem, da bo nevihta minila, v tem času pa je Jezus z mano."