Justin Bieber o soprogi: Dom je tam, kjer si ti

Justin Bieber nikoli ni skrival svojih čustev do Hailey Bieber. Tako je ob njenem pomembnem osebnem prazniku svoje občutke strnil v zapisu ob galeriji fotografij, ki jih je objavil na Instagramu. "Moje oči so zate. Moje srce je zate. Moja duša je zate. Moja ljubezen je zate. Dom je tam, kjer si ti. Ti si moje varno mesto. Popolnoma sem obseden s teboj. Moje največje sanje so, da se postaram s teboj. Ne morem verjeti, da si moja za vedno. Vse najboljše, draga."