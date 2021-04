Justin Bieber oboževalce razburil z novo frizuro

27-letni pevec se je s svojim novim videzom pohvalil na Instagramu, kjer je objavil fotografijo, na kateri so dredi jasno vidni. Justinova odločitev za nošenje dredov je spet vznemirila njegove oboževalce, saj se temnopolti nenehno soočajo z diskriminacijo zaradi nošenja takšne frizure.

Eden od njegovih sledilcev je pod objavljeno fotografijo zapisal: “To ni to, Justin,” drugi pa: “Vem, da si lahko boljši.” Tudi drugi zvezdnikovi oboževalci niso skrivali razočaranja nad njegovo odločitvijo: “Resnično razočaranje te je videti z dredi, mislil sem, da si se o tem poučil.”

Bieberjevi dredi pa niso razburili zgolj njegovih sledilcev na Instagramu, ampak se je razprava preselila tudi na Twitter, kjer so mnogi trdili, da je njegovo vedenje hinavsko. Pevec je namreč na novem albumu Justiceobsojal rasizem in v svojih pesmih celo uporabil govor Martina Luthra Kinga, borca za državljanske pravice črncev, sedaj pa kot belec nosi drede in ignorira zgodovinski pomen pričeske.

Eden od uporabnik Twitterja je zapisal: “Justin mora pogledati, zakaj dredi veljajo za kulturno prisvojitev. Če bi se o tej temi poučil, si jih ne bi dal narediti.” Podobno meni tudi druga oboževalka:“Justin, ljubček, moraš razumeti, da moraš, če podpiraš temnopolte in protirasistična gibanja, ravnati v skladu s tem, kar pridigaš. To pomeni, da se moraš vedno izogniti kulturnim prisvajanjem. Dredi ti ne pristajajo.”