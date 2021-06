Justin Bieber oboževalcem pred svojim domom: Ne želim, da ste tukaj

Kanadskega pevca Justina Bieberja je pred njegovim stanovanjem v New Yorku pričakalo nekaj navdušenih oboževalk, ki so si želele njegovega podpisa ali fotografije, a so po prihodu zvezdnika doživele hladen tuš. Justina je do njegovega stanovanja pripeljal avto, nato pa se je pevec mirno sprehodil do množice in oboževalkam prijazno razložil, zakaj ne želi, da čakajo pred vhodom v njegovo rezidenco.

Ena izmed oboževalk je srečanje posnela in ga objavila na družbenem omrežju TikTok. Justin na posnetku pove: "Razumem vas, ampak to je moj dom. Veste, kaj mislim s tem? Tukaj živim. Ni mi všeč, da ste tukaj. Veste, kako je, ko na koncu dneva prideš domov in si želiš zgolj počitka? To je prostor, kjer lahko to počnem jaz, zato bom hvaležen, če boste odšle," je pop pevec na miren in spoštljiv način izrazil svojo prošnjo.

To pa ni prvič, da so Justina vznejevoljili vsiljivi oboževalci. Oktobra lani je v zgodbi na Instagramu zapisal, da njihovega vdora v svojo zasebnost ne razume: "Kako naj vam dopovem, da je popolnoma neprimerno in nespoštljivo čakati pred mojim domom, zato da potem vame buljite, strmite in me fotografirate, medtem ko hodim do svojega stanovanja?"

Poleg zasledovanja pa ima priljubljeni pevec težave tudi z oboževalci, ki ga nadlegujejo na družbenih omrežjih. Decembra 2020 je v zgodbi na Instagramu spregovoril o oboževalcu, ki je želel, da se razide s ženo Hailey Baldwin in se začne spet sestajati z bivšo punco Seleno Gomez. Justinu so se oboževalčevi poskusi vplivanja na njegovo ljubezensko življenje zdeli nesprejemljivi: "Žalostno je, da nekdo z videoposnetkom spodbuja ljudi, naj se spravijo na mojo ženo in ji govorijo, da je bilo moje prejšnje razmerje boljše in tako dalje. To sem želel deliti z vami, da bi dobili vpogled v moje vsakdanje življenje. Zelo težko je biti prizanesljiv, ko vidim takšne posameznike, ki želijo zbrati ljudi, da bi nadlegovali osebo, ki jo imam najraje na svetu."