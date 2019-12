Justin Bieber: Obžalujem svoje rasistične izjave

Justin Bieber je priznal, da obžaluje rasistične pripombe, ki jih je izrekel, ko je bil mlajši. 25-letnega pevca so ujeli pred kamero z žaljivimi izrazi, ko je bil star komaj 14 let. V posnetku je spremenil besedilo pesmi One Less Lonely Girl, kjer je namesto besede dekle uporabil 'črnuh' (slabšalni izraz za Afroameričana, op. a.). Sedaj je na Instagramu objavil, da se takrat ni zavedal, kakšno moč in vpliv ima v resnici.

Na družbenem omrežju je objavil sliko, na kateri piše:"Postavi se proti rasizmu."V opisu pa je dodal: "Ko sem bil mlajši, sem bil nepoučen in sem govoril stvari, ki so marsikoga prizadele, žal pa se nisem zavedal moči svojih besed."

"Rasizem je še vedno zelo razširjen in s svojim glasom želim spomniti, da smo vsi ljudje in smo enaki pred Bogom," je še dodal priljubljeni pevec, ki je pred kratkim večno zvestobo obljubil manekenki Hailey Baldwin Bieber .

O svojih nepremišljenih besedah je spregovoril že pred petimi leti po tem, ko je TMZ delil njegov posnetek, kjer je povedal rasistično šalo. Na portalu so pojasnili, da so dogajanje iz zakulisja na promocijskem dogodku prejeli že pred časom, a ga niso objavili zaradi njegove starosti. Justin je nato ob objavi posnetka potarnal svojim prijateljem, da je storil neumnost. "Mislil sem, da je v redu govoriti takšne besede in šale, vendar takrat nisem spoznal, da ni smešno in da pravzaprav moja dejanja kažejo na nevednost. Zdaj sem človek, ki pozna svojo odgovornost do sveta in takšne napake ne bom več naredil."