Justin Bieber ovrgel vse obtožbe o spolnem napadu

20. junija je ženska, ki se je poimenovala Danielle, na Twitterju zapisala, da sta se z zvezdnikom spoznala marca leta 2014 v Austinu v zvezni državi Teksas na nekem glasbenem dogodku, namenjenem manjši množici. Ona je takrat štela 21 let, on je bil leto mlajši. Danielle je v zapisu zatrdila, da jo je po nastopu s prijatelji povabil v hotel Four Seasons, kjer jo je v sobi spolno zlorabil. Razkrila je, da o dogodku dlje časa ni spregovorila in da je po tem potrebovala več terapij ter pogovorov z družino in prijatelji. Tviti ter celoten profil so bili kmalu po objavi izbrisani.