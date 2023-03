Justin Bieber po preklicu turneje presenetil na festivalu Rolling Loud

Le nekaj dni po novici, da zaradi zdravstvenih težav odpoveduje koncerte nadaljevanja svoje svetovne turneje Justice, je Justin Bieber nastopil na festivalu Rolling Loud. Priljubljeni pevec je nastopil kot gost presenečenja in zapel skupaj z glasbenim kolegom Donom Toliverjem. Zvezdnik je izvedel eno samo pesem in navdušil oboževalce.

icon-expand Justin Bieber je presenetil z nastopom na festivalu Rolling Loud. FOTO: Profimedia

29-letnik je nastopil kot gost presenečenja in skupaj z glasbenim kolegom Donom Toliverjem zapel pesem Private Landing. Z nastopom v Kaliforniji je zvezdnik navdušil na tisoče obiskovalcev, ki njegovega nastopa niso pričakovali. Pesem, ki sta jo izvedla, je del Toliverjevega albuma Love Sick. Čeprav sta sodelovala tudi pri pesmih Don't Go in Honest, je Justin izvedel samo eno pesem, potem pa zapustil oder. Poleg Bieberja so se glasbeniku na odru pridružili tudi James Blake in Kali Uchis.

Za zvezdnika je to prvi festivalski nastop po septembrskem umiku iz glasbenih odrov zaradi okrevanja po sindromu Ramsaya Hunta, ki mu je ohromil polovico obraza. Svojo diagnozo je z javnostjo delil junija, čeprav je konec julija spet začel z nastopi, se je le dva meseca kasneje ponovno odločil za umik. Po septembru je sicer nastopil samo na proslavi za pokojnega raperja Takeoffa in se pridružil svojemu prijatelju The Kidu LAROI-ju pri akustični izvedbi njihove uspešnice Stay.