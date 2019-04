Justin Bieber poiskal pomoč na terapiji

Bieber je kmalu potem, ko so mediji začeli opozarjati in kritizirati njegov neurejen videz in izpuščaje po obrazu, podal javno izjavo, da bije bitko proti depresiji in da se nikakor ne more rešiti negativnih misli, ki so dodobra načele njegovo mentalno počutje. Takrat je obenem priznal, da se počuti popolnoma izključenega iz vsega dogajanja in da je občutek neprijeten, a da se obenem zaveda, da to stanje ne bo trajalo dolgo in da bo ''z božjo pomočjo kmalu spet na nogah.'' Uspešen in priljubljen glasbenik, katerega premoženje je ocenjeno na dobrih 260 milijonov evrov, je zdaj v svoji Instagram zgodbi objavil fotografijo, s katero je razkril, da se je že odpravil na terapije in poleg zapisal: ''Dober občutek je imeti zdrav um in zdrava čustva.''