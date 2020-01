Justin Bieber: Pred snubitvijo sem močno okleval

''Bil sem ekstremno nervozen ... Vedel sem, da bo rekla 'da' – v preteklosti sva večkrat govorila o tem koraku, zato sem bil prepričan, da bo odgovor pozitiven. Nisem bil pod streson zaradi njenega odgovora, ampak zaradi sebe ... ,'' je v nedavni pogovorni oddaji dejal Justin Bieber, ki je že približno dve leti poročen z modelom Hailey Baldwin.

Čeprav sta kmalu po poroki, ki je, mimogrede, močno presenetila javnost, saj se je večina nadejala obuditvi romance med Justinom in njegovo otroško ljubeznijo Seleno Gomez, pristala na naslovnicah številnih revij ter svoje razmerje in zakon opisala kot nekaj najlepšega, kar se jima je zgodilo, je glasbenik pred velikim korakom močno okleval. Pojasnil je tudi, zakaj: ''Razmišljal sem o resnosti takšne zaobljube in se spraševal, ali sem pripravljen na nekaj takšnega. Ali sem res sposoben spoštovati vse zakramente zakona? Sem res takšen moški, ki bo lahko spoštoval resnost tovrstne zaveze ... V tem, da nekomu obljubiš brezkompromisno zvestobo, da obljubiš, da boš to osebo ljubil v dobrem in slabem, tiči velika odgovornost, ogromna ... Boril sem se sam s seboj, s svojim umom ... '' Ko se je leta 2018 končno odločil, da je pripravljen biti oseba, ki bo ljubila in spoštovala svojo boljšo polovico in ji bila zvesta, je bil pripravljen na naslednji korak. ''Naposled sem si rekel: 'Sprejel bom to odločitev in jo izpeljal do konca ... Postal bom dober soprog, kar je nekaj, kar sem si v končni fazi želel tudi sam. Izbral bom to žensko in zadevo izpeljal do konca'.''

Dva meseca po zaroki sta se Justin in Hailey poročila v intimnem obredu v New Yorku, veliko poročno slavje pa sta organizirala septembra 2019. Njuna ljubezenska zgodba je skoraj filmska, saj sta se spoznala v otroštvu in že takrat večkrat preživljala čas skupaj. O tem, ali si je kdaj predstavljal, da se bo poročil s svojo prijateljico iz otroštva, je Bieber dejal: ''Nisem imel pojma, da se bom poročil prav z njo ... A vesel sem, ker se je tako razpletlo. Ona je neverjetna, čudovita oseba. Resnično čudovita. Super dragocena ... Uživam v preživljanju časa z njo.''