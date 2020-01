Justin Bieber povedal, zakaj je svojo ženo postavil na piedestal

25-letni Justin Bieber in 23-letna Hailey Baldwinsta se leta 2018 poročila v tajnosti, konec septembra lani pa sta obnovila svoje poročne zaobljube in na uradnem Instagramovem profilu delila fotografije s poročnega obreda. V mesecih, ki so sledili, sta med drugim spregovorila o trenutku, ko sta se spoznala, in odločitvi, da se sprehodita do poročnega oltarja. Čeprav sta v intervjujih govorila o tem, da sta srečno zaljubljena, jima je precejšen del javnosti napovedal kratek zakon – temu pa je med drugim botrovalo tudi poslabšanje Bieberjevega zdravstvenega stanja.