Justin Bieber: Prihajajoči album je odraz vseh mojih bojev

Kanadski pevec Justin Bieber je že večkrat priznal, da se že dlje časa bori z depresijo. Na Instagramu je v daljši objavi opisal svoje duševno stanje in pojasnil, da se vse bolj osredotoča nase in svoje zdravje postavlja na prvo mesto. Glasbenik je javnost pred meseci presenetil s svojim videzom, mnogi pa so ga označili za 'neurejenega'. Sedaj si je končno opomogel, kar je dokazal tudi z vrnitvijo na glasbeno sceno. Pred kratkim je v intervjuju, kjer je med drugim promoviral tudi svoj nov album, bolj podrobno spregovoril o svojih preteklih ovirah in težavah, hkrati pa se je zahvalil vsem, ki so mu stali ob strani.

Zvezdnik je najbolj hvaležen svojemu menedžerjuScooterju Braunu in svoji soprogi Hailey Bieber, ki ji je že pred tem namenil objavo na Instagramu. "Scooter mi je stal ob strani, ko sem bil najbolj na dnu," je dejal in spregovoril tudi o težkih časih ter glasbeni industriji in ljudeh, s katerimi je sodeloval od samega začetka in so ga močno prizadeli. Po poročanju portalaVariety se je Justin večkrat počutil negotovega in ni vedel, komu lahko zaupa in komu ne."Moj prihajajoči album je odraz vseh mojih bojev,"je še dodal.

Lepe besede je namenil tudi manekenki Hailey: "Ljubim te z vsem srcem in tako sem ponosen na naju." Njegova soproga je sicer pred kratkim izkazala podporo vsem, ki se prav tako kot Bieber borijo z boreliozo, znano tudi kot lymsko boleznijo. Zaljubljenca trenutno sodelujeta na skupnem projektu, saj bosta nastopila v dokumentarni seriji.