Justin Bieber prvič o svojih borbah: odvisnost, bolezen in težave z duševnim zdravjem

Živeti pod žarometi ter odraščati pred očmi javnosti, vse to je na Justinu pustilo neizbrisljive posledice. Na srečo ga na tej poti spremlja glasba, na katero se je lahko vedno zanesel: ''Sem umetnik, ustvarjam glasbo. Ustvarjati sem pričel, ko sem bil zelo mlad, pomagala mi je prebroditi stvari, s katerimi sem se boril v tistih časih.'' Pravi, da je ravno zato vesel, da lahko to popotovanje skozi življenje, prepleteno z glasbo, deli z oboževalci.

Justin ne želi, da bi njegova preteklost tlakovala in določala njegovo prihodnost. V epizodi dokumentarne serije, ki največ razkriva, izvemo, da je že pri trinajstih stopil v stik z marihuano. V obdobju najstništva je postal popolnoma odvisen in nato nadaljeval z alkoholom, tabletami, ekstazijem, halucinogenimi gobami. To je bil njegov beg, razloži: ''Bil sem mlad, počel sem stvari, eksperimentiral kot vsi odraščajoči. Ampak bilo je drugače, moja izkušnja se je odvijala pred kamerami, bil sem izpostavljen. Imel sem ogromno denarja in stvari.''

Justin se s težavami z odvisnostjo bori že nekaj let

Za svoje nekontrolirano obnašanje razlog išče v vzgoji: ''Pričel sem ceniti napačne stvari, zmeraj je bilo – če naredim to, bom srečen, če dobim tisto, bom srečen. Stvari, ki se jih mladi v varnih okoljih svojega doma naučijo, so meni manjkale. V družini nikoli nisem našel varnosti. Ne doslednosti. Ne zanesljivosti in odgovornosti. Starši mi nikoli niso privzgojili tega, kako biti dober timski igralec.''

Šele, ko je začutil, da umira, se je odločil opustiti nezdrave razvade.''Moji varnostniki so med spanjem prihajali v mojo sobo in preverjali srčni utrip. Ljudje se ne zavedajo, kako resno je bilo. Zbudil bi se, vzel tablete, pokadil joint in tako pričel dan. Postalo je strašljivo.''