Justin Bieber s svojo linijo priljubljene gumijaste obutve

Obutev, ki je za mnoge hitra in udobna rešitev v prostem času, bo sedaj zasijala v novi podobi, za katero stoji Justin Bieber. 27-letni zvezdnik je z znamko, ki gumijasto obutev z luknjicami tudi izdeluje, v preteklosti že sodeloval, sedaj pa so znova združili moči.

To poletje bo mogoče nositi še dizajn, za katerim stoji eno od največjih glasbenih imen tega trenutka. Bieber bo izdelek na police poslal že te dni, forma pa napoveduje ponovno prodajno uspešnico. Pevec je čevlje v svetlo vijoličasti barvi napovedal že v preteklem tednu in med oboževalci zanetil obilo povpraševanja.

Mehke cokle v Bieberjevi izvedbi krasijo tudi okraski, ki se vstavijo v luknje obutve. Med njimi so liki medveda, zajca, kolekciji pa pripadajo še nogavice podpisom. "So udobni, so modni, še najbolj pomembno pa je, da ob nošenju izražaš svoj unikatni stil,"je navdušeno najavil Bieber in ob tem dodal, da je bilo sodelovanje z že uveljavljeno znamko izjemno zabavno.