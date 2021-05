Justin Bieber se je poslovil od dredov in se pobril

Zdi se, da se komentarji 27-letnika takrat niso preveč dotaknili, saj si je pred dobrim tednom drede spel v dve figi, zaradi česar so mu oboževalci napisali, da njegova pričeska spominja na videz princese Leie. Kot kaže, se je Bieber zdaj frizure naveličal in stvari vzel v svoje roke ter se pobril.

Že res, da Justin Bieber izdaja uspešnico za uspešnico, a njegovi oboževalci so zadnje čase več kot o njegovi glasbi razpravljali o njegovi pričeski. Zvezdnik je pred tedni presenetil z dredi, kar je njegove privržence vznemirilo, saj se temnopolti nenehno soočajo z diskriminacijo zaradi nošenja takšne frizure.

Priljubljeni glasbenik je novo frizuro pokazal tudi na družbenih omrežjih, ko je v restavraciji objavil selfi s svojo ženo Hailey , ob tem pa oboževalcem zaželel lepo nedeljo. Bieber je nosil širok rjav pulover in kavbojke, a ni bil razpoložen za dajanje odgovorov na vprašanja o svojem novem videzu. Je pa pevec z veseljem delil svoj novi videz s svojimi sledilci na družbenih omrežjih.

Naj omenimo, da se je razprava glede Bieberjevih dredov pred tedni preselila tudi na Twitter, kjer so mnogi trdili, da je njegovo vedenje hinavsko. Pevec je namreč na novem albumu Justiceobsojal rasizem in v svojih pesmih celo uporabil govor Martina Luthra Kinga, borca za državljanske pravice črncev, nato pa kot belec nosil drede in ignoriral zgodovinski pomen pričeske.