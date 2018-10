Justin Bieber se je poslovil od dolgih las

Justin Bieber je v svoji Instagram zgodbi objavil fotografijo, na kateri je vidno, da se je odločil za spremembo pričeske. Poslovil se je od svojih do vratu dolgih las in presenetil s pobrito glavo.

Glasbenik Justin Bieber je pred časom dejal, da se bo takoj po poroki s Hailey Baldwin ponovno zakopal v delo in snemanje novih skladb. No, še preden ga je zagrabila delovna vnema, pa se je odločil za obisk frizerja in svoje do vratu dolge platinasto blond lase postrigel. Na svojem Instagramu je objavil 'zgodbo', kjer je svojim 102 milijonom sledilcev dal vedeti, da se je odločil za spremembo pričeske.

Številni so njegovo Instagram zgodbo delili dalje in tudi pohvalili njegov nov videz in skoraj popolnoma obrito glavo. 24-letnik je na fotografiji oblečen v preprosto črno majico kratkih rokavov, z dvignjeno roko, v kateri drži svoj telefon, pa kaže številne tetovaže, ki krasijo njegovo levo roko.

