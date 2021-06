Justin Bieber se je v Parizu srečal s francoskim predsednikom

27-letni pevec je na družbenem omrežju delil fotografijo s 43-letnim politikom in njegovo ženo. Fotografija je nastala v predsednikovi pisarni v Elizejski palači. Kaj se je priljubljeni zvezdnik s francoskim predsednikom pogovarjal, še ni znano, saj je Justin na Instagramu s svojimi oboževalci delil fotografijo srečanja brez opisa.

Justin Bieber in njegova žena Hailey trenutno počitnikujeta v Parizu, kjer sta romantični oddih izkoristila tudi za pomemben obisk. Zakonca sta se srečala s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in njegovo ženo Brigitte .

Justin se je za posebno priložnost oblekel uradno – nosil je črno črtasto obleko in modre superge, namesto kravate pa si je okoli vratu nadel verižico. Tudi njegova žena, 24-letna manekenka Hailey, je bila v svetlo rjavi opravi videti elegantno.

Pevčeva objava brez pojasnila je njegove oboževalce pustila radovedne, saj so želeli izvedeti, kakšen je bil namen tega srečanja. V komentarjih pod objavo so zapisali, da želijo pojasnilo. "Zakaj je Justin Bieber s francoskim predsednikom?" je zapisal eden, drugi pa mu je odgovoril: "To vprašanje si zastavlja vsak Francoz."

Justin in Hailey se že nekaj dni mudita v Parizu, kjer sta bila prvič opažena v začetku tedna, ko sta si privoščila kosilo s pogledom na Eifflov stolp v čajnici Carette, manekenka pa se je sprehodila tudi po aveniji Montaigne.