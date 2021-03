Justin Bieber si je omislil tetovažo breskve

Pevec Justin Bieber je znan ljubitelj tetovaž, te pa krasijo dobršen del njegovega telesa. 27-letnik si je omislil še eno, izdelal pa mu jo je tetovator Dr. Woo . Bieberjeva breskvica zavzema prostor za tetovažo ptice in nad besedo 'forever' (za vedno).

Bieber je znan po tem, da so njegove tetovaže nekakšen zemljevid njegove glasbene kariere, hkrati pa poklon in simbol dosežkom. Morda je prav to razlog, da njegovi oboževalci niso presenečeni, da je tudi breskev našla prostor na njegovi koži. Pesem Peaches je namreč napisal sam, o dotični tetovaži pa je povedal, da je o njej razmišljal že med promocijo novega albuma.