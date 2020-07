Justin Bieber svoji ženi: Ne morem verjeti, da si izbrala mene

" Še vedno ne morem verjeti, da si me izbrala, " je zapisal pod objavo in s tem pokazal, da je presrečen, ker je postala njegova žena.

Hailey je v nedavnem intervjuju dejala, da je Justin "neverjeten, čudovit moški in dober zakonski partner''. ''Z nobenim drugim ne bi želela preživeti svojega življenja ... Samo z njim. Zato se imam za srečnico. Za to, da sva danes na tej točki, sva se morala oba truditi in vse, kar sva skupaj doživela, naju je le še bolj povezalo. Imeti takšno čustveno in duhovno vez je res nekaj pomembnega – v najinem razmerju je to pravzaprav pomembnejše od vsega drugega,''je dejala 23-letnica. Slavna zakonca sta velik del karantene preživela v razkošnem dvorcu v Kanadi, v njun dom v Los Angelesu pa sta se vrnila prejšnji mesec.

Spomnimo, da sta Justin in Hailey par postala leta 2014, se čez dve leti razšla in se leta 2018, le tri mesece pred poroko, spet našla. Konec leta 2018 sta se poročila na skrivaj na newyorškem matičnem uradu, o sklenjeni zakonski zvezi pa sta nekaj časa molčala. Kasneje sta zakonca v številnih intervjujih potrdila, da sta se poročila stran od medijske pozornosti, ker sta si želela, da bi bil ta poseben trenutek čim bolj intimen.