Justin Bieber svoji ženi pomagal pri izbiri manikure: 'To je bila njegova želja'

Pevec Justin Bieber in njegova žena Hailey sta pred kratkim pozdravila svojega prvega sina Jacka Bluesa. Rojstvo njunega prvega otroka je zvezdniški par naznanil z objavo, kjer Hailey drži svojega sinčka za stopalo, ovito v odejo. Za manikuro svoje drage na viralni fotografiji pa naj bi bil odgovoren kar Justin. "To je bila njegova prošnja," je dejala Hailey.

Priljubljen par Justin in Hailey Bieber sta nedavno na svojih družabnih omrežjih delila fotografijo novorojenčkovega stopala in s tem oznanila rojstvo svojega prvega sina Jacka Bluesa. Po poročanju revije Vogue je 30-letni pevec pomagal svoji 27-letni ženi pri izbiri manikure, ki je med drugim krasila to objavo.

"Justin je zadnje čase izbiral Haileyin dizajn nohtov in to je bila njegova želja," je povedala Haileyina manikerka Zola Ganzorigt. Nohti manekenke so bili mandljaste oblike z belo francosko manikuro, je dodala Ganzorigt.

Pod objavo, kjer je bila poleg Haileyjinih nohtov v ospredju nogica novorojenčka je pevec zapisal: "Dobrodošel doma Jack Blues Bieber."