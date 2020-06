Justin Bieber toži ženski, ki sta ga obtožili posilstva

26-letnik je takoj, ko se se navedbe o spolnih napadih pojavile, te ostro zanikal. Sedaj pa se je odločil zadevo peljati tudi na sodišče, ženski namreč toži zaradi blatenja imena. Bieberjevi odvetniki so sporočili, da so obtožbe proti pop zvezdniku nemogoče in so bile dejansko že ovržene prek dokazov. Zvezdnik je namreč takoj, ko so se obtožbe na Twitterju pojavile, sam na isti platformi vse zanikal s priloženimi posnetki zaslonov, SMS-sporočil in ostalih dokazov, da se fizično ni nahajal na mestih, kjer naj bi se spolni napadi zgodili.