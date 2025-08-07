Justin Bieber v novem videospotu pokazal svojega prvorojenca

Justinu Bieberju sta se v najnovejšem videospotu za pesem Yukon pridružila žena Hailey in prvorojenec Jack. Pevec je svojim oboževalcem ponudil velik vpogled v njihovo zasebno življenje, poslušalce pa je najbolj navdušil prav enajstmesečnik, ki ga zvezdnik načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti.
Kanadčan se v spotu s sinom igra v vodi, ženi pa izkazuje ljubezen na palubi jahte. Kljub izpostavljenosti malčka so z različnimi učinki poskrbeli, da njegova identiteta še vseeno ni popolnoma razkrita.
Črno-beli glasbeni videospot za hit z novega albuma Swag, ki ga je umetnik izdal pred nekaj tedni, ima umirjeno vzdušje in prikazuje pristne družinske trenutke mlade družine.
Zakonca sta se rojstva sina razveselila 22. avgusta 2024, poročena pa sta vse od leta 2018. Kljub trenutnemu zaljubljenemu videzu sta se ponosna starša v preteklosti soočila z velikimi zakonskimi težavami, večkrat se je govorilo, da naj bi celo razmišljala o ločitvi. Govorice so v zadnjem času potihnile, z izidom Bieberjevega novega albuma pa oboževalci menijo, da se je glede na njegove objave izboljšalo tudi njegovo duševno zdravje.
