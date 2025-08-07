Justin Bieber v novem videospotu pokazal svojega prvorojenca

Justin Bieber je z novim videospotom za pesem Yukon močno presenetil oboževalce, v njem se namreč pojavita njegova žena Hailey in njun enajstmesečni sin Jack. Kljub temu, da zvezdnik sicer skrbno varuje zasebnost svojega otroka, so v spotu prikazani prikupni družinski trenutki.

Justinu Bieberju sta se v najnovejšem videospotu za pesem Yukon pridružila žena Hailey in prvorojenec Jack. Pevec je svojim oboževalcem ponudil velik vpogled v njihovo zasebno življenje, poslušalce pa je najbolj navdušil prav enajstmesečnik, ki ga zvezdnik načeloma skrbno skriva pred očmi javnosti.

Justin Bieber z družino FOTO: You Tube icon-expand

Kanadčan se v spotu s sinom igra v vodi, ženi pa izkazuje ljubezen na palubi jahte. Kljub izpostavljenosti malčka so z različnimi učinki poskrbeli, da njegova identiteta še vseeno ni popolnoma razkrita.

Črno-beli glasbeni videospot za hit z novega albuma Swag, ki ga je umetnik izdal pred nekaj tedni, ima umirjeno vzdušje in prikazuje pristne družinske trenutke mlade družine.