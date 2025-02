Justin Bieber v sporu s paparacom: Zakaj se mi zahvaljuješ?

Paparac mu je na njegove besede odgovoril: "Zgolj zahvaljujem se ti za vse, kar si storil za nas." Justin je na njegove besede nato odvrnil: "Samo pravim, da si ne želim, da ste tukaj. Ko se mi zahvališ, je to nespoštljivo. Zgolj fotografiraj me in me pusti, da opravim svoje stvari, v redu?"

Par se v zadnjem obdobju po več pričevanjih, da se je zaljubljenost med zvezdnikoma po šestletnem zakonu ohladila, pogosteje pojavlja v javnosti, poroča Daily Mail. Ugibanja o težavah v njunem razmerju so se razplamtela še predvsem po tem, ko so mnogi, ki so blizu zvezdnikoma, potrdili, da je Justinovo vedenje "nesprejemljivo" in da je zvezdnik "neukrotljiv". Kot trdijo isti viri, naj bi bila zaradi Justinovega vedenja zaskrbljena tudi žena Hailey.

"Ne telovadi več tako kot nekoč. Zdi se, da ne je tako kot nekoč. Ljudje lahko vidijo, da je shujšal. Zdi se, da mu ni več mar za svoje dobro počutje. Ljudi skrbi, da je izgubil motivacijo celo za ustvarjanje glasbe. Odpravi se snemat, a potem snemanje prekliče, ker da ni razpoložen," je vir dejal za Daily Mail.