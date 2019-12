Justin Bieber z mlajšim bratom v družbi zvezdnikov lige NHL

Na eni od fotografij sta brata v družbi hokejistov lige NHL – Austona Matthewsa , Mitcha Marnerja in Tysona Barrieja . Justin pa na fotografiji z objemom in poljubom kaže, kako rad ima svojega mlajšega brata.

Spet na drugi fotografiji pa se Justin v objektiv smehlja ob svojih prijateljih iz otroštva in ob profesionalnih hokejistih. "Danes sem šel na led z vsemi mojimi prijatelji iz otroštva, s katerimi smo skupaj igrali hokej, in tremi legendami, Austonom Matthewsom, Mitchom Marnerjem in Tysonom Barriejem," je zapisal na Instagramu.

Justin pa je velik ljubitelj hokeja in je leta 2016 tudi v Zagrebu pokazal svoj talent. Spomnimo, v okviru svoje koncertne turneje Purpose je nastopil v hrvaški prestolnici in si je po koncertu zaželel, da bi stopil na led. Tako je oblekel dres hokejskega moštva Medveščak in se jim pridružil na treningu. Fantje iz kluba so kasneje dejali, da ima Bieber talent za hokej, seveda pa so bili navdušeni, da se jim je pridružil pri treningu: "Justin Bieber se najbrž ne pojavi vsak dan v slačilnici kakšnega moštva. Bilo je zelo zabavno, uspešno je opravil trening z nami. Bil je eden od nas, res krasen fant," je kasneje komentiral hokejist Ivan Janković.